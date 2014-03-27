国际油市：亚洲石脑油跨月价差持稳，现货升水仍然强劲

路透新加坡3月27日 - 亚洲石脑油5月上半月/6月上半月跨月价差周四持稳在每吨16美元，受供应吃紧支撑。

强劲的基本面可从印度的一笔现货交易中略见一斑。交易员称，该国MRPL以每吨较中东FOB价升水约41美元的价格出售3.5万吨石脑油给Petro-Diamond，5月9-11日从New Mangalore装船。

该笔交易的升水较MRPL出售给联合石化和丸红三批4月船货的平均升水高出近8%。

交易员认为高升水是由于担忧欧洲对亚洲的出口减少。

“这是自上周以来，第三笔升水超过每吨40美元的印度船货，”一名新加坡交易员表示。“欧洲运往亚洲的船货减少，而此时正值亚洲炼厂大面积检修之际。”

亚洲汽油裂解价差位于每桶8.19美元的三日高点，新加坡现货窗口总共成交八笔交易，共计40万桶，这是自2013年8月7日以来的最高成交量。

嘉能可本周已经购买了55万桶汽油，约占3月24日以来成交105万桶总量中的一半。

官方数据显示，截止3月26日当周，新加坡在岸轻质馏分油库存降至八周低点1,220.5万桶。(完)

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