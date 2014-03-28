国际油市：亚洲石脑油裂解价差收低，因需求减少

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透新加坡3月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至两日低点每吨133.25美元，由于多数买家已经锁定5月上半月的船货，导致需求减少。
韩国的三星道达尔又买入一批5月上半月运达的船货，交易员预计价格较日本C&F报价升水不到每吨17美元。
虽然具体升水水平不能确认，不过交易员称，鉴于整体供应紧张，应该高于该公司上周购买船货的升水，上周购买的也是5月上半月的船货，价格较日本C&F报价升水约14.25美元。
台塑石化重返现货市场，以每吨较日本C&F价升水12-13美元的价格，购买了大约10万吨5月上半月运往麦寮的公开规格石脑油。
这是该公司在大约三个月内支付的最高升水。
整体而言，三星道达尔和台塑石化支付的升水仍反映出市场强劲，因为第二季亚洲炼厂大量检修，购买这些船货时市场供应紧张。
5月由欧洲运往亚洲的油品料低于2013年平均110万吨的水平。
亚洲汽油裂解价差本月收于四日高点每桶8.35美元，但较一个月前下跌约4.5%。
嘉能可由买家转为卖家，在新加坡现货窗口卖给托克(Trafigura)一批4月15-19日装船的92号汽油，价格为每桶116.20美元。
此外，壳牌从中石油买入两批95号汽油，其中一批价格为每桶119.30美元，定于4月16-20日从新加坡装船，另一批价格为119.20美元，4月19-23日也从新加坡装船。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。