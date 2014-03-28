国际油市：亚洲石脑油裂解价差收低，因需求减少

路透新加坡3月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至两日低点每吨133.25美元，由于多数买家已经锁定5月上半月的船货，导致需求减少。

韩国的三星道达尔又买入一批5月上半月运达的船货，交易员预计价格较日本C&F报价升水不到每吨17美元。

虽然具体升水水平不能确认，不过交易员称，鉴于整体供应紧张，应该高于该公司上周购买船货的升水，上周购买的也是5月上半月的船货，价格较日本C&F报价升水约14.25美元。

台塑石化重返现货市场，以每吨较日本C&F价升水12-13美元的价格，购买了大约10万吨5月上半月运往麦寮的公开规格石脑油。

这是该公司在大约三个月内支付的最高升水。

整体而言，三星道达尔和台塑石化支付的升水仍反映出市场强劲，因为第二季亚洲炼厂大量检修，购买这些船货时市场供应紧张。

5月由欧洲运往亚洲的油品料低于2013年平均110万吨的水平。

亚洲汽油裂解价差本月收于四日高点每桶8.35美元，但较一个月前下跌约4.5%。

嘉能可由买家转为卖家，在新加坡现货窗口卖给托克(Trafigura)一批4月15-19日装船的92号汽油，价格为每桶116.20美元。

此外，壳牌从中石油买入两批95号汽油，其中一批价格为每桶119.30美元，定于4月16-20日从新加坡装船，另一批价格为119.20美元，4月19-23日也从新加坡装船。(完)

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