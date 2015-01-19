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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 19:56 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及一个半月高位，因需求强劲

路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差继续上涨，周一升至每吨
65.93美元，为12月5日以来最高点，受助于近月供应趋紧，且需求旺盛。
    
    韩国最小的乙烯厂商KPIC购买22,500-27,500吨石脑油，2月16-28运
抵蔚山。交易商估计价格成本加运费价格较日本报价贴水区间为单位数中
间偏下。
    
    Lotte Chemical也进行采购，不过购买3月上半月石脑油数量不清楚
。交易商估计成本加运费价格较日本报价贴水约为每吨6.5美元，或相当
于1月9日购买2月下半月船货贴水的一半。
    
    “最近欧洲运往亚洲船货延迟，加上原油价格上涨，帮助推升市场，
”北亚一交易商称。
    
    0830GMT，布兰特原油期货报每桶49.41美元，上周五同一时间报48.7
7美元。
    
    预期原油价格反弹，可能促使交易商对石脑油最终用户提出最低交易
量的要求。
    
    新加坡现货市场成交两笔汽油和一笔石脑油。
    
    PTT从新加坡向维多出售一笔2月14-18装运的92号汽油船货，价格为
每桶54.58美元。
    
    维多售给壳牌一笔95号汽油船货，2月8-12日装运，价格为每桶57.50
美元。
    
    维多以每吨436美元售给伊藤忠商事一笔石脑油船货，装运时间为3月
下半月。(完)
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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