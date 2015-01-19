国际油市：石脑油裂解价差触及一个半月高位，因需求强劲

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差继续上涨，周一升至每吨 65.93美元，为12月5日以来最高点，受助于近月供应趋紧，且需求旺盛。 韩国最小的乙烯厂商KPIC购买22,500-27,500吨石脑油，2月16-28运 抵蔚山。交易商估计价格成本加运费价格较日本报价贴水区间为单位数中 间偏下。 Lotte Chemical也进行采购，不过购买3月上半月石脑油数量不清楚 。交易商估计成本加运费价格较日本报价贴水约为每吨6.5美元，或相当 于1月9日购买2月下半月船货贴水的一半。 “最近欧洲运往亚洲船货延迟，加上原油价格上涨，帮助推升市场， ”北亚一交易商称。 0830GMT，布兰特原油期货报每桶49.41美元，上周五同一时间报48.7 7美元。 预期原油价格反弹，可能促使交易商对石脑油最终用户提出最低交易 量的要求。 新加坡现货市场成交两笔汽油和一笔石脑油。 PTT从新加坡向维多出售一笔2月14-18装运的92号汽油船货，价格为 每桶54.58美元。 维多售给壳牌一笔95号汽油船货，2月8-12日装运，价格为每桶57.50 美元。 维多以每吨436美元售给伊藤忠商事一笔石脑油船货，装运时间为3月 下半月。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率