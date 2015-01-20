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亚洲 | 2015年 1月 20日 星期二 19:05 BJT

国际油市：石脑油六周首现跨月逆价差，受需求及船货延迟到港提振

路透新加坡1月20日 - 周二，亚洲石脑油实货3月上半月和4月上半月
跨月价差在六周来首次出现逆价差，受需求和西方运往亚洲船货推迟提振
。
    
    据称韩国三星道达尔至少买进2.5万吨3月上半月的石脑油，成本加运
费价格较日本报价贴水在单位数中段水平。
    
    交易商称，中国国际联合石油化工公司进入市场买进一船2月下半月
运往中国某港口的石脑油船货，到达港未知。该公司上周五购买一船类似
船货运往中国。
    
    不过交易商称，船货价格和数量细节目前不清楚。
    
    “中国在买进，船货运送延迟。这些都推高市场，”一交易商称。
    
    他们称，一些原定2月上半月到达亚洲的船货被推迟到2月底，甚至3
月上半月，因之前天气状况不佳。
    
    印度斯坦石油公司(HPCL)出售最多3万吨2月3-6日从孟买装运的石脑
油，招标1月20日结束。
    
    该公司另外还标售最多3万吨1月27-29日从威扎吉装运的石脑油，招
标结束时间相同。
    
    新加坡现货市场上，唯一成交的一笔交易是Gunvor向Sietco出售3月
下半月的石脑油船货，价格为每吨434美元。(完)
      
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 (编译 王丽鑫；审校 王洋)
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