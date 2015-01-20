国际油市：石脑油六周首现跨月逆价差，受需求及船货延迟到港提振

路透新加坡1月20日 - 周二，亚洲石脑油实货3月上半月和4月上半月 跨月价差在六周来首次出现逆价差，受需求和西方运往亚洲船货推迟提振 。 据称韩国三星道达尔至少买进2.5万吨3月上半月的石脑油，成本加运 费价格较日本报价贴水在单位数中段水平。 交易商称，中国国际联合石油化工公司进入市场买进一船2月下半月 运往中国某港口的石脑油船货，到达港未知。该公司上周五购买一船类似 船货运往中国。 不过交易商称，船货价格和数量细节目前不清楚。 “中国在买进，船货运送延迟。这些都推高市场，”一交易商称。 他们称，一些原定2月上半月到达亚洲的船货被推迟到2月底，甚至3 月上半月，因之前天气状况不佳。 印度斯坦石油公司(HPCL)出售最多3万吨2月3-6日从孟买装运的石脑 油，招标1月20日结束。 该公司另外还标售最多3万吨1月27-29日从威扎吉装运的石脑油，招 标结束时间相同。 新加坡现货市场上，唯一成交的一笔交易是Gunvor向Sietco出售3月 下半月的石脑油船货，价格为每吨434美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 王洋)