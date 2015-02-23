国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，因供应紧张

路透新加坡2月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周一由三周低点反弹，并 触及一周高点每吨97.98美元。交易员称，这是因为从欧洲和美国运往亚 洲的船货较少，导致供应持续紧张所致。 韩国LG Chem寻求4月上半月的石脑油，但结果还不知道。 “卖出可能非常少，因为市场目前很强劲，”一名北亚的交易员表示 。 欧洲和美国的恶劣天气可能加剧了供应紧张，因为这会导致运输推迟 。 新加坡现货市场达成五笔交易，其中四笔是汽油，一笔是石脑油。 中石油分别从维多和Gunvor各买入一批92号汽油，船期为3月10-14日 ，价格分别为每桶68.70和68.50美元。 中石油还以每桶72.40美元的价格，卖给壳牌一批95号汽油，船期为3 月10-14日。 Gunvor以每桶68.60美元的价格卖给道达尔一批92号汽油船货，船期 为3月21-25日。 壳牌以每吨545美元的价格从Totsa买入一批4月上半月的石脑油船货 。(完) '