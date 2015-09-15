国际油市：石脑油裂解价差上涨，台塑石化上调裂解装置产能利用率

路透新加坡9月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续上涨，触及每吨87.78美元，为8月13日以来最高，由于需求好转且本月西方到达的船货较少，供应过剩得到缓解。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)是本周求购石脑油的第二家韩国石化公司，该公司求购10月下半月交货的石脑油。周一韩华石化也曾求购，但取消了招标。

交易员称，YNCC以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约3美元的价格，购买了一艘船货。

不过贴水较9月3日该公司支付的5-6美元缩窄，当时该公司买入了100,000吨石脑油，也是10月下半月交货。

台湾台塑石化自本月初已经将产能利用率上调至90%，8月底时曾降至80%。

台塑石化是亚洲最大的石脑油进口商，该公司在麦寮有三座石脑油裂解设施，乙烯年产能为293万吨。

此外，台塑石化计划将9月麦寮炼厂的平均产能利用率上调至近96.5%，以满足对柴油和汽油的需求。目前该公司的麦寮炼厂原油日处理能力为540,000桶。

兴隆在7月卖出两笔船货后首次买入汽油船货。

其从PTT手中购入一艘船期为10月10-14日的92号汽油船货，价格为每桶59.40美元。

联合石化从维多买入92号汽油，装船日期为10月6-10日，价格为每桶59.08美元，但卖给维多一艘船期为10月1-5日的95号汽油，每桶较95号汽油报价升水1.20美元。

BP以每吨434美元的价格向伊藤忠出售10月下半月的石脑油船货。(完)

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