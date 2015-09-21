国际油市：石脑油和汽油裂解价差上涨，因需求稳健

路透新加坡9月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周一涨至四日高点每吨87.08美元，受未来供应减少的支撑。

交易员称，韩国韩华石化求购10月下半月船货，但结果未知。一周前该公司取消了一次标购。

韩国9月17日C&F现货价逾两个月来首次转为升水，因西方运抵的船货减少，11月的供应由此紧俏。

交易员预计沙特阿美的石脑油出口将减少，因该公司计划对其日产能40万桶的Rabigh炼厂进行为期50天的检修。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)求售35,000吨10月20-22日从New Mangalore装船的石脑油船货，这是该公司一年多来首次出售中程油轮规模的船货，因为此前一直在出售规模为5-5.5万吨的更大规模船货。

交易员称，MRPL日产能30万桶的炼厂本月开始进行为期一个月的部分检修，可能导致出售的规模减少。

亚洲汽油裂解价差也处于四日高点每桶12.76美元，因布兰特原油下跌但需求稳健提高了价差。

“相比于其他油品，汽油表现得还不错，”一名新加坡交易员表示。

Socar出售两批92号汽油船货，一批卖给联合石化，每桶60.70美元，10月10-14装船；另一批卖给BP，每桶60.40美元，10月12-16日装船。

Socar还以每吨445.50美元的价格卖给伊藤忠一批11月上半月交付的石脑油船货。(完)

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