国际油市：汽油裂解价差保持坚挺，因供应受到压缩

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透新加坡9月23日 - 亚洲汽油裂解价差周三保持在六周高点每桶14.90美元附近，因亚洲部分炼厂的检修减少了供应。
交易员表示，Singapore Refining Company (SRC)将在10月初，关闭一座日产能60,000桶的原油蒸馏装置和一个日产能46,000桶的裂解装置，进行为期四周的检修。
SRC共有三座原油蒸馏装置，总产能为每日290,000桶。
此外，马来西亚和印尼也有炼厂停产的计划。
炼厂停产加剧了供应问题。
壳牌称，新加坡当局已要求此前遭受火灾的Bukom炼厂停工。
该停工令在8月25日发出。一位发言人称，壳牌停止了处在例行维护阶段的设施的所有作业，并最终停止了所有非必要的活动。但其拒绝透露哪些设备受到影响，以及会持续多久。
新加坡官方数据显示，截至9月22日当周，主要包括汽油和发动机燃料混合料在内的轻质馏分油库存下滑2.25%，或263,000桶，至11周低点1,142.4桶。
自今年2月开始定期进口汽油的印度炼厂印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)，求购两批各为18,000吨的汽油船货，分别在10月18-20日和11月12-14日运抵Kochi, Mangalore和Kandla。
新加坡发生三笔现货交易。
Socar以每桶67.40美元的价格向壳牌出售一批95号汽油船货，10月16-20日装船。
Socar以每吨458美元的价格从卢克石油(Lukoil)购买一批11月上半月的石脑油船货。
托克以每吨458美元的价格从BP购买一批11月上半月的石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计