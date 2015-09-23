国际油市：汽油裂解价差保持坚挺，因供应受到压缩

路透新加坡9月23日 - 亚洲汽油裂解价差周三保持在六周高点每桶14.90美元附近，因亚洲部分炼厂的检修减少了供应。

交易员表示，Singapore Refining Company (SRC)将在10月初，关闭一座日产能60,000桶的原油蒸馏装置和一个日产能46,000桶的裂解装置，进行为期四周的检修。

SRC共有三座原油蒸馏装置，总产能为每日290,000桶。

此外，马来西亚和印尼也有炼厂停产的计划。

炼厂停产加剧了供应问题。

壳牌称，新加坡当局已要求此前遭受火灾的Bukom炼厂停工。

该停工令在8月25日发出。一位发言人称，壳牌停止了处在例行维护阶段的设施的所有作业，并最终停止了所有非必要的活动。但其拒绝透露哪些设备受到影响，以及会持续多久。

新加坡官方数据显示，截至9月22日当周，主要包括汽油和发动机燃料混合料在内的轻质馏分油库存下滑2.25%，或263,000桶，至11周低点1,142.4桶。

自今年2月开始定期进口汽油的印度炼厂印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)，求购两批各为18,000吨的汽油船货，分别在10月18-20日和11月12-14日运抵Kochi, Mangalore和Kandla。

新加坡发生三笔现货交易。

Socar以每桶67.40美元的价格向壳牌出售一批95号汽油船货，10月16-20日装船。

Socar以每吨458美元的价格从卢克石油(Lukoil)购买一批11月上半月的石脑油船货。

托克以每吨458美元的价格从BP购买一批11月上半月的石脑油船货。(完)

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