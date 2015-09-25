国际油市：石脑油裂解价差跌至四日低点，由于11月供应将增加

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透新加坡9月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至四日低点每吨84.30美元，交易员称，11月抵达的欧洲船货可能高于10月。石脑油裂解价差9月22日曾触及一个半月高点。
9月和10月到达亚洲的西方船货分别约为150万吨，低于今年头八个月的均值170万吨。
“虽然部分西方地区可能没有能力向亚洲供应，但我认为亚洲价格上涨可能吸引卖家从西方向亚洲输送，”一名新加坡交易员表示。
韩国现货价格在9月中期前后转为升水，因需求活跃，且下月运抵的欧洲船货减少。在此之前，自7月初以来价格持续保持贴水。
韩华在市场购买11月上半月的石脑油船货，具体价格未知。
维多以每桶62.30美元的价格出售给中石油一批92号汽油船货，10月10-14日装船。
中石油本周购买三批船货，包括周五的船货总共150,000桶，10月装船。这个数量不算大，因为刚够装一艘中型的油轮。
交易员称，Singapore Refining Company(SRC)自10月初将关闭日产能6万桶的原油蒸馏装置，以及日产能4.6万桶的汽油生产装置，进行为期四周的检修。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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