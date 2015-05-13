《焦点》强势美元和低价大宗商品撑腰，北亚股市不惧美国升息

汇丰5月7日的一份报告认为，这也有利于对中国出口很大的台湾和韩国公司。

Jefferies首席全球股市策略师Sean Darby表示，台湾贸易顺差创纪录、出口订单增长以及消费者信心改善等因素，将提高该地区股市的吸引力。

汇丰亚洲股市策略师Herald Van Der Linde表示，去年避开韩国股市的投资者，今年则利用该市场股票估值低的机会大举建仓。

相比之下，去年推动印度股市大涨30%的投资者今年纷纷回撤，导致印度股市几乎未涨。

一些投资者减仓锁定获利并调整投资组合权重，另一些则因为回溯性征税的风险和改革步伐迟缓而离开。不过，根据汇丰4月24日的报告，印度经常帐状况好转有利于该国股市。(完)