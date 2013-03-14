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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:02 BJT

国际油市：原油期货亚洲盘初下跌，受美国库存数据及需求前景趋疲拖累

美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增加，由于进口增长；汽油库存则下降，因为炼厂的原油加工量减少。3月8日止当周原油库存增加262万桶，分析师此前预期为增加230万桶。

国际能源署(IEA)周三下调全球石油需求预估,并指出美国石油产量大增，将使消费者能够承受多数的供应干扰。

美国总统奥巴马周三在华盛顿会晤众议院共和党议员，但在说服他们接受在减赤协议中包含加税措施方面几乎没有任何进展。

美国2月零售销售增速创五个月来最快，这是经济在面临加税和油价上涨等不利因素之际仍保持良好势头的最新迹象。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟/李春喜; 审校 程琳/王兴亚)
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