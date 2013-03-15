国际油市：美国原油期货上涨，因寄望需求前景改善

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
上周美国初请失业金人数连续第三周下降，再一次证明就业市场复苏势头正在增强。
由于在削减联邦预算的重大举措方面仍存在严重分歧，美国总统奥巴马和和国会议员周四开始权衡可能达成的有限举措。
美国周四对一希腊商人实行金融制裁，称其代表伊朗政府秘密运作一个运输网络，以规避对伊朗出口石油的国际制裁。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽; 审校 石冠兰/张涛)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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