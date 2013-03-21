国际油市：美国原油期货跌向93美元，受塞浦路斯问题忧虑拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。
塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存减少130万桶，分析师原本预估增加200万桶。该数据支撑油价。
EIA报告还显示，汽油和馏分油库存均下降，但降幅低于分析师预期。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/李爽; 审校 石冠兰/程琳)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。