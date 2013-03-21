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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 08:40 BJT

国际油市：美国原油期货跌向93美元，受塞浦路斯问题忧虑拖累

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三继续推进积极的经济刺激措施，尽管经济形势有改善，其指出失业率仍较高、政府面临的负面财政因素和海外风险是作出该决定的理由。

塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存减少130万桶，分析师原本预估增加200万桶。该数据支撑油价。

EIA报告还显示，汽油和馏分油库存均下降，但降幅低于分析师预期。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张荻/李爽; 审校 石冠兰/程琳)
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