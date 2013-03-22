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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 08:19 BJT

国际油市：美国原油期货持稳在92美元上方，上日受塞浦路斯形势拖累下跌

欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

欧洲央行称，塞浦路斯政府必须在周一前敲定协议，否则将切断对该国银行业的资金支持。

周四公布的调查显示，早在塞浦路斯援助问题爆发前，欧元区经济低迷状况就已在3月加剧，这让努力振兴欧元区未来的决策者更加头疼。

一系列经济数据显示，美国第一季经济增长的动能增强，一周初请失业金人数四周均值下降，制造业活动和房屋销售均上升。

伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周四警告称，如果该国的核设施遭到以色列攻击，伊朗将会摧毁以色列城市特拉维夫和海法。

俄罗斯称，伊朗和六大国本周的专家级别会谈在打破伊朗核计划僵局方面有进展，但并没有取得突破，并称谈判仍可能失败。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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