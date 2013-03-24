国际油市：美国原油价格持稳，关注塞浦路斯救援协议能否达成

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R周五缩至去年7月以来最窄水平，因北海原油供应增加，以及包括Magellan的Longhorn等美国输油管道项目即将投入使用，可望缓解库欣原油库存过多的情况。
塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周日为避免金融崩溃寻找最后解决办法，欧盟的纾困计划以及该国能否继续留在欧元区都悬而未决。周一是避免塞浦路斯银行业体系陷入崩溃的最后期限，而为寻求欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助而进行的谈判在周六晚间未能取得成果。
塞浦路斯一位高官表示，政府已同意对该国最大银行Bank of Cyprus 金额达到10万欧元的账户征收20%的税收，对其它银行同等规模账户征税4%。 为防止挤兑，塞浦路斯央行规定每日从该国两大银行的提款机只能提取100欧元的限令。
监管机构数据显示，3月19日当周对冲基金和其他大型投机客连续两周提高对美国原油的多头押注。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 王丽鑫/张荻 审校 戴素萍/徐文焰)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。