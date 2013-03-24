国际油市：美国原油价格持稳，关注塞浦路斯救援协议能否达成

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R周五缩至去年7月以来最窄水平，因北海原油供应增加，以及包括Magellan的Longhorn等美国输油管道项目即将投入使用，可望缓解库欣原油库存过多的情况。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周日为避免金融崩溃寻找最后解决办法，欧盟的纾困计划以及该国能否继续留在欧元区都悬而未决。周一是避免塞浦路斯银行业体系陷入崩溃的最后期限，而为寻求欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助而进行的谈判在周六晚间未能取得成果。

塞浦路斯一位高官表示，政府已同意对该国最大银行Bank of Cyprus 金额达到10万欧元的账户征收20%的税收，对其它银行同等规模账户征税4%。 为防止挤兑，塞浦路斯央行规定每日从该国两大银行的提款机只能提取100欧元的限令。

监管机构数据显示，3月19日当周对冲基金和其他大型投机客连续两周提高对美国原油的多头押注。(完)

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