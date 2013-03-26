国际油市：美国原油守在95美元下方，塞浦路斯协纾困议达成后投资者更谨慎

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
塞浦路斯与国际贷款方周一达成协议，同意关闭其第二大银行，并让大额储户承担大量损失，以此换取100亿欧元救助资金。
欧洲领导人称，国家无序破产得以避免，否则可能会迫使塞浦路斯撤出欧元区，并损及欧洲经济，不过塞浦路斯银行储户承担损失的先例令其他欧系银行的投资者感到担心。
沙特石油部长欧那密周一表示，油价在每桶100美元左右对于消费者和生产者来说都合理，表明该国希望的油价区间。
周一路透对分析师调查显示，美国商业原油库存上周料增加110万桶，因进口料增加。汽油和馏分油库存料分别减少120万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李爽; 审校 张荻)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。