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市场报道 | 2013年 3月 26日 星期二 08:23 BJT

国际油市：美国原油守在95美元下方，塞浦路斯协纾困议达成后投资者更谨慎

塞浦路斯与国际贷款方周一达成协议，同意关闭其第二大银行，并让大额储户承担大量损失，以此换取100亿欧元救助资金。

欧洲领导人称，国家无序破产得以避免，否则可能会迫使塞浦路斯撤出欧元区，并损及欧洲经济，不过塞浦路斯银行储户承担损失的先例令其他欧系银行的投资者感到担心。

沙特石油部长欧那密周一表示，油价在每桶100美元左右对于消费者和生产者来说都合理，表明该国希望的油价区间。

周一路透对分析师调查显示，美国商业原油库存上周料增加110万桶，因进口料增加。汽油和馏分油库存料分别减少120万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李爽; 审校 张荻)
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