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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 09:55 BJT

国际油市：油价在93美元下方持稳，上周创下六个月最大单周跌幅

布兰特5月原油期货上升0.25美元至每桶104.37，上周五在美国就业数据疲弱的打压下一度触及八个月低点。

美国劳工部公布，3月非农就业岗位仅新增8.8万个，为九个月以来最低。此前路透访问的分析师预计增幅会达到20万个。

石油输出国组织(OPEC)成员国阿尔及利亚能源与矿业部长Youcef Yousfi周日表示，全球原油市场供应充裕且平衡。OPEC下个月将举行会议确定产出政策。

投资者对朝鲜半岛紧张局势加剧，以及伊朗和西方之间的核问题僵局仍提高警惕。

中国领导人对北韩(朝鲜)引发地区紧张局势进行了毫不掩饰的批评。中国国家主席习近平称，不能为一己之私把一个地区乃至世界搞乱；中国外交部长也警告称，不允许在中国的“家门口”生事。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/徐文焰；审校 王兴亚/戴素萍)
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