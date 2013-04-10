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货币新闻 | 2013年 4月 10日 星期三 09:19 BJT

国际油市：美国原油期货跌破94美元，因美国原油库存大增

5月布兰特原油期货 下滑0.08美元至每桶106.15，周二收高1.57美元报106.23。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国4月5日止当周原油库存增加510万桶，升幅远超路透访问的分析师预估的140万桶。

市场现在等待美国政府的能源资料协会(EIA)于周三1430GMT发布的库存数据。

投资者还将从关今日稍晚出炉的中国贸易数据中寻找线索。一项路透调查显示，在今年前两个月大幅增加后，中国3月出口增幅可能有所下降；进口增长可能回到正值区域，但仍疲弱。

围绕伊朗核计划与朝鲜半岛的紧张局势升温，也是关注焦点。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 张荻/张涛)
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