国际油市：NYMEX原油期货进一步跌向86美元，因美元上扬且存需求疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
伦敦布兰特原油6月合约 跌0.48美元报每桶97.21美元，上日收跌2.22美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存意外下降123万桶；汽油库存减少63.3万桶，原本预估下降50万桶；馏分油库存增加236万桶，预估为减少50万桶。
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬表示，油价下降证明市场供应充足。
尼日利亚原油产量今年降至远低于预期的水准，因盗油现象严重，这一问题已经促使壳牌 周一关闭一条日输油15万桶的管道，关闭期限为六周。
尼日利亚国有石油公司NNPC周三表示，该国今年第一季原油日均产量在210至230万桶之间，低于248万桶的计划产量。(完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 李爽; 审校 王丽鑫/王兴亚)
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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