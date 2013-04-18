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货币新闻 | 2013年 4月 18日 星期四 09:02 BJT

国际油市：NYMEX原油期货进一步跌向86美元，因美元上扬且存需求疑虑

伦敦布兰特原油6月合约 跌0.48美元报每桶97.21美元，上日收跌2.22美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存意外下降123万桶；汽油库存减少63.3万桶，原本预估下降50万桶；馏分油库存增加236万桶，预估为减少50万桶。

国际能源署(IEA)总干事范德胡芬表示，油价下降证明市场供应充足。

尼日利亚原油产量今年降至远低于预期的水准，因盗油现象严重，这一问题已经促使壳牌 周一关闭一条日输油15万桶的管道，关闭期限为六周。

尼日利亚国有石油公司NNPC周三表示，该国今年第一季原油日均产量在210至230万桶之间，低于248万桶的计划产量。(完)

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(编译 李爽; 审校 王丽鑫/王兴亚)

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