国际油市：美国原油期货连续第三日下跌，因全球经济前景低迷

周三公布的数据显示，4月中美两国制造业活动皆放缓，均逊于市场预期。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师预期的增加15万人，为七个月来最低增幅。

在经济复苏脆弱的情况下，美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济，并表示如果有必要，将扩大购买规模以保护经济。

投资者焦点转向周四稍晚的欧洲央行会议。欧洲央行料将10个月来首次削减指标利率，因经济深陷衰退给予央行采取行动的空间，且通胀大幅下滑也让央行可以放手去做。(完)

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