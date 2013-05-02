国际油市：美国原油期货连续第三日下跌，因全球经济前景低迷

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
周三公布的数据显示，4月中美两国制造业活动皆放缓，均逊于市场预期。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师预期的增加15万人，为七个月来最低增幅。
在经济复苏脆弱的情况下，美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济，并表示如果有必要，将扩大购买规模以保护经济。
投资者焦点转向周四稍晚的欧洲央行会议。欧洲央行料将10个月来首次削减指标利率，因经济深陷衰退给予央行采取行动的空间，且通胀大幅下滑也让央行可以放手去做。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 李婷仪/于春红)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。