国际油市：美国原油持稳在每桶95美元上方，库存疑虑抑制涨幅

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
美国4月零售销售意外上升，表明经济存在潜在力道，并促使预测人士调高对美国第二季经济成长的预估。
周一公布的路透对八位分析师的初步调查显示，美国上周商业原油库存料略微上升，此前两周曾触及纪录高位；汽油库存则料下降。
美国现货原油价差周一整体疲软，因布兰特原油与美国原油价差展开拉锯，之后略微缩窄。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/李爽; 审校 王兴亚/于春红)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
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路透上海4月14日 - 业内人士周五透露，中国浙江省下午招标的5/7/10年期专项地方债，中标利率为3.13% 、3.41%和3.61%，其中五年落于投标区间下限，七年和10年较投标区间下限分别上浮17bp和29bp(基点)；对应投 标倍数分别为1.84倍、2.02倍和1.57倍。 稍早该省结束招标的5/7/10年期一般地方债，中标利率为3.13%、3.51%和3.67%，其中五年落于投标区间下 限，七年和10年较投标区间下限分别上浮27bp和35bp(基点)；对应投标倍数分别为2.95倍、2.21倍和1.68倍。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均 为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年