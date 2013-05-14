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亚洲 | 2013年 5月 14日 星期二 08:46 BJT

国际油市：美国原油持稳在每桶95美元上方，库存疑虑抑制涨幅

美国4月零售销售意外上升，表明经济存在潜在力道，并促使预测人士调高对美国第二季经济成长的预估。

周一公布的路透对八位分析师的初步调查显示，美国上周商业原油库存料略微上升，此前两周曾触及纪录高位；汽油库存则料下降。

美国现货原油价差周一整体疲软，因布兰特原油与美国原油价差展开拉锯，之后略微缩窄。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/李爽; 审校 王兴亚/于春红)
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