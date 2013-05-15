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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 10:07 BJT

国际油市：美国原油期货持稳于94美元上方，此前创12月初以来最长连跌期

石油输出国组织(OPEC)表示，美国页岩油产量增加，将帮助满足未来五年全球多数新增石油需求，即使全球经济增速，OPEC也没有不降价而提高产量的余地。

美国石油协会(API)公布，5月10日止当周美国原油库存增加110万桶，其中中西部地区库存增幅超过75万桶。俄克拉荷马州库欣的库存增加逾54万桶。

周三公布的韩国4月海关数据显示，韩国连续第二个月从伊朗进口液化天然气。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/梁睿雪; 审校 沈以文/于春红)
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