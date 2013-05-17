国际油市：美国原油期货跌向每桶95美元，美国需求疑虑重燃

美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，伊朗必须参与拟定中的国际会议，以努力终止叙利亚内战，但西方国家希望限制与会国家数量，可能将在会谈结果出炉前作出决定。该地区政治紧张气氛的不确定性已提振了油价。

美国一位议员周四表示，美国众议院全体成员将很快就是否批准加拿大至美国内布拉斯加州Keystone XL输油管线的提案进行讨论。(完)

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