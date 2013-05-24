国际油市：油价跌向94美元，因受中国疲弱数据及对美联储政策疑虑影响

调查显示，中国制造业活动5月萎缩，为七个月来首次，激发对对商品需求前景的疑虑。

美国楼市数据强劲，令对美联储将缩减购债计划的疑虑再起。美联储主席贝南克本周稍早表示，美联储可能在未来的某次政策会议上放慢购债步伐。

一位商品交易员在美国一联邦法院对英国石油公司BP、皇家荷兰/壳牌石油集团 、Statoil 提起诉讼，指控这几家公司共谋为北海布兰特原油定价。

欧央行总裁周四表示，欧元区形势比一年前更稳定，但经济形势仍充满挑战，政府必须推行改革及银行业联盟计划。(完)

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