版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 07:33 BJT

国际油市：美国原油期货跌破94美元，因市场担忧中国经济与美联储收紧政策

美英市场周一分别因阵亡将士纪念日和银行休假日休市。

伦敦布兰特原油7月合约 下跌0.49美元，报每桶102.15美元，此前收高0.2美元。

商品市场监管机构周五发布的数据显示，对冲基金看涨美国原油价格的仓位数量在截至5月21日当周增至14个月最高位。

伊拉克石油部长Abdul-Kareem Luaibi称，该国5月石油日均出口量为260万桶，较前月持平，而5月石油日产量为315万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/朱晓军；审校 王洋/徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐