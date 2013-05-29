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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 09:10 BJT

国际油市：美国原油守住涨幅，受美国乐观数据及叙利亚紧张情势支撑

布兰特原油 报每桶104.15美元，上日大涨1.6%录得近一个月最大单日涨幅，收盘报104.23美元。

美国3月房价涨幅创近七年最大，5月消费者信心也创五年多来最高，周二提振工业大宗商品和股市上涨。

乐观的美国数据帮助抵消了中国经济走软迹象带来的负面人气。上周四汇丰公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。 中国周六将公布官方数据。

不过专家指出，美国楼市复苏表现出的模式与以往低迷后的复苏不同，这暗示最近几个月的价格急剧上涨可能不会持续。

此外，叙利亚的紧张局势升级也支撑油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李春喜; 审校 白云/张荻)

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