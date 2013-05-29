国际油市：美国原油守住涨幅，受美国乐观数据及叙利亚紧张情势支撑

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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布兰特原油 报每桶104.15美元，上日大涨1.6%录得近一个月最大单日涨幅，收盘报104.23美元。
美国3月房价涨幅创近七年最大，5月消费者信心也创五年多来最高，周二提振工业大宗商品和股市上涨。
乐观的美国数据帮助抵消了中国经济走软迹象带来的负面人气。上周四汇丰公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。 中国周六将公布官方数据。
不过专家指出，美国楼市复苏表现出的模式与以往低迷后的复苏不同，这暗示最近几个月的价格急剧上涨可能不会持续。
此外，叙利亚的紧张局势升级也支撑油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李春喜; 审校 白云/张荻)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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