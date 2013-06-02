国际油市：美国原油期货跌至一个月低点，美股下跌打压投资者信心

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
新华社周日报导，中石油 在中国东北的一家炼厂发生爆炸，两人受伤，另有两人失踪。
周六公布的数据显示，中国官方制造业采购经理人指数(PMI)由4月的50.6升至50.8，优于市场预期，且提升对中国经济可能企稳的乐观看法。
安全部门消息人士透露，真主党游击队周日早些时候与叙利亚反对派在黎巴嫩东部边界地区展开激战。
美国周五把伊朗八家石油化工企业列入黑名单，向伊朗的全球客户传出警告讯息，美国政府竭力切断伊朗为核计划融资。
石油输出国组织(OPEC)周五会议一如预期，同意在今年剩余时间维持日产3,000万桶的产出目标。
5月28日当周，原油投机客将西德克萨斯中质油(WTI)净多头部位削减21,689口至250,531口。
周五公布路透调查显示，布兰特原油价格今明两年将进一步下跌，因中国经济成长存在不确定性，加之欧洲经济前景笼罩阴霾，打压原油需求，且供应面有所改善。
市场在等候美国本周五将公布的非农就业报告。若数据强劲，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早结束刺激举措。(完)
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(编译 李爽 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。