国际油市：美国原油期货跌至一个月低点，美股下跌打压投资者信心

新华社周日报导，中石油 在中国东北的一家炼厂发生爆炸，两人受伤，另有两人失踪。

周六公布的数据显示，中国官方制造业采购经理人指数(PMI)由4月的50.6升至50.8，优于市场预期，且提升对中国经济可能企稳的乐观看法。

安全部门消息人士透露，真主党游击队周日早些时候与叙利亚反对派在黎巴嫩东部边界地区展开激战。

美国周五把伊朗八家石油化工企业列入黑名单，向伊朗的全球客户传出警告讯息，美国政府竭力切断伊朗为核计划融资。

石油输出国组织(OPEC)周五会议一如预期，同意在今年剩余时间维持日产3,000万桶的产出目标。

5月28日当周，原油投机客将西德克萨斯中质油(WTI)净多头部位削减21,689口至250,531口。

周五公布路透调查显示，布兰特原油价格今明两年将进一步下跌，因中国经济成长存在不确定性，加之欧洲经济前景笼罩阴霾，打压原油需求，且供应面有所改善。

市场在等候美国本周五将公布的非农就业报告。若数据强劲，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早结束刺激举措。(完)

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