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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 08:17 BJT

国际油市：油价小跌，但守在每桶93美元上方

疲弱数据压低美元并强化美联储将维持量化宽松政策不变的看法，进而支撑油价。

布兰特原油 周一结算价涨1.67美元报每桶102.06美元。

亚洲制造业5月失去动能，中国、台湾和韩国这几个主要贸易国家和地区新出口订单下降或降温，凸显第二季全球经济前景暗淡。

英国北海Buzzard油田在周末出现问题后，产量在周一降至零，降低了原油供应。

厄瓜多尔国有石油公司Petroecuador周一宣布原油运输遭遇不可抗力，因上周该国最大的输油管受损。

路透周一对八位分析师的调查显示，美国商业原油库存料下降，因进口减少，且炼厂活动升温。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/李爽 审校 徐文焰/于春红)
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