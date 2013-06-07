国际油市：油价守住涨幅，美国就业数据备受瞩目

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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能源行业信息服务机构Genscape周四称，库欣的原油库存在5月31日-6月4日下降逾100万桶。
英国北海的Buzzard油田运营商Nexen表示，该油田生产中断，这是不到一周内的第二次。
英国石油巨头BP在印第安纳州Whiting炼厂的原油分馏装置经过升级后，定于本月底前重启。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。