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亚洲 | 2013年 6月 7日 星期五 09:25 BJT

国际油市：油价守住涨幅，美国就业数据备受瞩目

能源行业信息服务机构Genscape周四称，库欣的原油库存在5月31日-6月4日下降逾100万桶。

英国北海的Buzzard油田运营商Nexen表示，该油田生产中断，这是不到一周内的第二次。

英国石油巨头BP在印第安纳州Whiting炼厂的原油分馏装置经过升级后，定于本月底前重启。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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