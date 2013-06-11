国际油市：美国原油期货升向每桶96美元，因美元升势暂歇

美元周一大涨后小幅回吐近期涨幅，受标普上修美国主权评等展望支撑。原油价格通常与美元波动方向相反。

根据路透对五位分析师的调查，美国商业原油库存上周预计因进口增长而提高。该调查是在美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)的周度库存数据发布之前进行。

美国政府周一的报告称，全球页岩油的预估储量将令全球原油资源增加11%。

石油输出国组织(OPEC)和国际能源署将于周二发布月度全球石油需求报告。

运营商称，利比亚的Marsa El Hariga港口已关闭逾20天。一位工作人员表示，石油港口祖韦提奈(Zueitina)也在两天前因抗议活动而关停。

伊拉克多个城市周一爆发汽车炸弹、自杀式袭击和枪战，造成超过70人死亡，令人们愈加担忧该国将重陷内战泥潭。

下月伊朗总统选举的关键看点在于，下任总统能否刺激经济，缓解大部分伊朗人面临的巨大财务压力。

美国官员周一表示，美国可能最早于本周决定是否向叙利亚反对派提供武器。美国国务卿克里推迟了中东之行，参加关于该问题的会议。

日本央行在周二的政策讨论中，将考虑限制公债收益率再度窜升的进一步措施。近期债市波动可能打乱日本政府的激进刺激计划，该计划主要依靠提振消费者信心，从而加强经济增长和结束慢性通缩。 (完)

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