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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 09:48 BJT

国际油市：美国原油期货跌破95美元，因担心美联储动向及中国流动性紧张

中国人民银行开始收紧货币市场资金，以抑制信贷过快增长，特别是监管力度不高的“影子银行”系统。上周尾段一些资金交易的利率飙升至25%甚至更高。

距离美国联邦储备理事会(美联储)引发全球金融市场连串抛售还不到一周，两位联储高级官员在周一表态淡化货币刺激政策行将结束的观点，称市场反应尚未导致担忧。

加拿大每日可输送近100万桶艾伯塔省油砂油的大型输油管线周一仍关闭，因周末时一条小型管线发现原油泄漏。

韩国已向美国承诺，将在未来六个月内减少进口伊朗原油15%，以确保继续在美国针对伊朗的制裁行动中被豁免。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 李春喜/张荻)

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