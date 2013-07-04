国际油市：美国原油微升至101美元上方，盘旋在14个月高位附近

能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存下降1,030万桶，为约13年来同期最大降幅。

芝加哥商业交易所(CME)指标美国原油合约成交量超过洲际交易所(ICE)北海6月原油合约，为15个月来首次，因两个合约价差大幅缩窄。

随着该价差降至约两年半来最低水准，美国中西部炼厂丧失了尽享差不多三年的优势。

伊拉克国家石油营销组织(SOMO)称，该国6月石油日出口量降至232.8万桶，5月时为248.4万桶，因管道数次发生泄露，且恶劣天气影响南部出口，导致基尔库克(Kirkuk)石油出货量减缓。

石油监管机构ANP表示，巴西5月石油和天然气产量较上年同期连续第14个月出现下降，因随着国有石油公司Petrobras工作平台修护，产量下降。

委内瑞拉日产64.5万桶的Amuay炼厂重油热分解(flexicoker)装置周三发生小型爆炸和火灾，但没有人员伤亡，消防员已经控制火势。(完)

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