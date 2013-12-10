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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 08:58 BJT

国际油市：美国原油期货持于97美元上方，关注美国库存周报

1月布兰特原油期货 结算价跌2.22美元，报每桶109.39美元，一周来首次跌至100日移动均线切入位109.70美元下方。

布兰特对美国原油期货的升水CL-LCO1=R 周一报每桶12.05美元，为近一个月来最窄。

美国能源资料协会(EIA)周一预测，美国页岩能源的产量将继续大幅增长，1月的页岩油产量料比上年同期增长25%，天然气产量预计同比增长13%。

巴克莱银行在报告中称，2014年油气公司将在勘探和生产方面投入约7,230亿美元，较上年增长6.1%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校　戴素萍)
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