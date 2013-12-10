国际油市：美国原油期货持于97美元上方，关注美国库存周报

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
1月布兰特原油期货 结算价跌2.22美元，报每桶109.39美元，一周来首次跌至100日移动均线切入位109.70美元下方。
布兰特对美国原油期货的升水CL-LCO1=R 周一报每桶12.05美元，为近一个月来最窄。
美国能源资料协会(EIA)周一预测，美国页岩能源的产量将继续大幅增长，1月的页岩油产量料比上年同期增长25%，天然气产量预计同比增长13%。
巴克莱银行在报告中称，2014年油气公司将在勘探和生产方面投入约7,230亿美元，较上年增长6.1%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。