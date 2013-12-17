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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 09:30 BJT

国际油市：美国原油期货略跌，美联储会议前投资者态度谨慎

强劲的德国和美国制造业数据一道提振布兰特原油上涨。

制造业数据增加了近来美国经济表现强劲的信号，这可能促使美联储最早本周决定削减刺激政策。

美国能源资料协会(EIA)预测，在页岩能源增长的推动下，2016年美国原油产量将激增至日产950万桶，到2019年达到最高的日产961万桶，接近1970年创下的最高纪录964万桶。

欧盟承诺，只要国际原子能总署(IAEA)的审查认为伊朗遵守上月达成的协议，限制核活动，则将暂停部分制裁措施。

中国国家统计局数据显示，11月原油产量同比增长0.36%，至1,728万吨。一行业网站发布统计局数据称，中国11月天然气产量同比增长6.44%，至100亿立方米。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校)
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