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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 09:26 BJT

国际油市：美国原油因获利了结而下滑，但非洲供应疑虑限制跌幅

周一公布的路透调查显示，上周美国原油库存可能连续第四周减少，汽油库存料增加。

南苏丹暴力活动升级恐影响该国原油产量。

利比亚油港被封锁，每日损失逾100万桶原油供应。利比亚石油部长周六表示，应使用武力来重新开放东部地区的油港。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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