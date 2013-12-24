国际油市：美国原油因获利了结而下滑，但非洲供应疑虑限制跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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周一公布的路透调查显示，上周美国原油库存可能连续第四周减少，汽油库存料增加。
南苏丹暴力活动升级恐影响该国原油产量。
利比亚油港被封锁，每日损失逾100万桶原油供应。利比亚石油部长周六表示，应使用武力来重新开放东部地区的油港。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。