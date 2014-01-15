国际油市：美国原油上日反弹后持稳，关注EIA库存数据

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少410万桶；路透调查中分析师平均预期为减少60万桶。

美国能源资料协会(EIA)预计将在1530GMT公布库存报告。

利比亚总理Ali Zeidan周二表示，政府将为调解员提供机会，结束与封锁东部石油港口的抗议者之间的僵局，争取和平解决问题。

瑞银集团(UBS)周二上调其对布兰特原油价格预估，因美国石油需求回升，且北美之外的供给增长令人失望。

UBS将2014年布兰特原油价格预估上修5美元至每桶105。

UBS预期布兰特原油同美国西德克萨斯中质油(WTI)间的价差将缩窄至每桶6.50美元，因新的管线运输能力投入使用。

UBS对价差的预估意味着其预估WTI今年的平均价格将在每桶98.50美元，高于之前预期的93.50。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻