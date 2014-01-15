国际油市：美国原油上日反弹后持稳，关注EIA库存数据

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少410万桶；路透调查中分析师平均预期为减少60万桶。
美国能源资料协会(EIA)预计将在1530GMT公布库存报告。
利比亚总理Ali Zeidan周二表示，政府将为调解员提供机会，结束与封锁东部石油港口的抗议者之间的僵局，争取和平解决问题。
瑞银集团(UBS)周二上调其对布兰特原油价格预估，因美国石油需求回升，且北美之外的供给增长令人失望。
UBS将2014年布兰特原油价格预估上修5美元至每桶105。
UBS预期布兰特原油同美国西德克萨斯中质油(WTI)间的价差将缩窄至每桶6.50美元，因新的管线运输能力投入使用。
UBS对价差的预估意味着其预估WTI今年的平均价格将在每桶98.50美元，高于之前预期的93.50。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/许娜；审校 张涛)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。