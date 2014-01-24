国际油市：美国原油接近三周高点，周线涨幅料创七周最大

由于持续低温，上周美国馏分油库存降幅大于预期，支撑了油价。能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，美国上周馏分油和丙烷库存下降，因炼厂加工速度放慢，且中西部和东部海岸地区遭遇严重冰冻天气。1月17日止当周馏分油库存减少320万桶至1.21亿桶，路透调查分析师原本预计减少90万桶。

隔夜市场布兰特原油下跌0.69美元，因中国数据显示制造业六个月来首次萎缩。

伊朗总统和石油部长在达沃斯表示，到9月时该国将采取一个新的、有吸引力的原油合约投资模式，这是该国力争重新赢得西方业务努力的一部分。

一位直接了解情况的消息人士告诉路透，巴西国有石油公司Petrobras和其合作伙伴打算放弃Bem-Te-Vi海洋石油的勘测计划，把投资集中于附近发现的规模更大的油田。(完)

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