国际油市：美国原油跌破100美元，因天气可望转暖且库存料增加

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
0033 GMT，美国3月原油期货 下跌0.12美元至每桶99.94美元。周一收于100.06美元。
3月布兰特原油期货 尚未开始交易，周一为跌0.94美元至108.63美元。
路透对分析师的初步调查显示，美国上周原油库存料增加300万桶，至逾3.61亿桶。
美国能源资料协会(EIA)周一公布的预估显示，美国页岩油产量料在2月和3月上升。(完)
(编译 朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/徐文焰)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。