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货币新闻 | 2014年 2月 11日 星期二 09:12 BJT

国际油市：美国原油跌破100美元，因天气可望转暖且库存料增加

0033 GMT，美国3月原油期货 下跌0.12美元至每桶99.94美元。周一收于100.06美元。

3月布兰特原油期货 尚未开始交易，周一为跌0.94美元至108.63美元。

路透对分析师的初步调查显示，美国上周原油库存料增加300万桶，至逾3.61亿桶。

美国能源资料协会(EIA)周一公布的预估显示，美国页岩油产量料在2月和3月上升。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞；审校 徐文焰/徐文焰)
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