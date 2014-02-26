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货币新闻 | 2014年 2月 26日 星期三 08:58 BJT

国际油市：美国原油扳回部分跌幅，上日因美国库存上升而下挫

路透东京2月26日 - 美国原油期货周三亚洲早盘上扬，上日下跌，因行业数据显示美国原油库存上升，且中国经济放缓的疑虑重燃。

0020GMT，美国原油4月合约 上扬0.22美元至每桶102.05，周二结算价下跌0.99美元。

布兰特原油期货 周二结算价下跌1.13美元至每桶109.51。
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