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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:43 BJT

国际油市：美国原油守在103美元上方，受汽油需求和乌克兰情势支撑

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存升幅高于预期，墨西哥湾库存创纪录新高，因石油生产活跃，且一条重要的航道阻塞问题解决，使得供应增加。

汽油库存下降520万桶至2.1亿桶，市场预期为下降72.9万桶。汽油需求较上年同期增长4.4%，至每日880万桶。

乌克兰局势依然紧张，继续给油市带来支撑。

美国负责欧洲事务的外交人士周三表示，对下周与俄罗斯就乌克兰危机举行的会谈期望不大，但这是竭尽所能缓解紧张局势所必需的。

澳洲国库部长霍基周四表示，俄罗斯将参加今年晚些时候在布里斯班举行的20国集团(G20)峰会。这消除了有关俄罗斯由于吞并克里米亚而可能被禁止参会的疑问。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/许娜；审校 戴素萍/李爽)
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