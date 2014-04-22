国际油市：美国原油期货徘徊在104美元上方，乌克兰局势提供支撑

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
美国和欧洲官员表示，如果分离主义者不撤出此前两周占领的政府大楼，他们将追究莫斯科的责任并实施新的经济制裁。
在对乌克兰为期两日的访问期间，美国副总统拜登将宣布技术协助方案，主要集中在能源和经济援助分配方面。
美国国务院表示，有迹象显示本月叙利亚境内使用过化学毒气，可能为氯气，目前正在调查叙利亚政府是否应为此负责。
加拿大石油行业坚定支持Keystone XL管道项目，而美国政府再次推迟批准这个存在争议的项目。
中国3月从伊朗进口的原油同比增长逾三分之一，第一季进口量接近两年多前西方对伊朗开始实施制裁时的水平。
印度3月石油销售按年增幅为逾10年来最慢，显示该国经济和制造业活动增长乏力。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 王兴亚/张荻； 审校 李爽/徐文焰)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。