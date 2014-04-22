国际油市：美国原油期货徘徊在104美元上方，乌克兰局势提供支撑

美国和欧洲官员表示，如果分离主义者不撤出此前两周占领的政府大楼，他们将追究莫斯科的责任并实施新的经济制裁。

在对乌克兰为期两日的访问期间，美国副总统拜登将宣布技术协助方案，主要集中在能源和经济援助分配方面。

美国国务院表示，有迹象显示本月叙利亚境内使用过化学毒气，可能为氯气，目前正在调查叙利亚政府是否应为此负责。

加拿大石油行业坚定支持Keystone XL管道项目，而美国政府再次推迟批准这个存在争议的项目。

中国3月从伊朗进口的原油同比增长逾三分之一，第一季进口量接近两年多前西方对伊朗开始实施制裁时的水平。

印度3月石油销售按年增幅为逾10年来最慢，显示该国经济和制造业活动增长乏力。(完)

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