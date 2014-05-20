国际油市：美国原油持于102.50美元上方，因美元疲弱及利比亚产出偏低

法国石油公司道达尔 一名发言人周一表示，出于安全考量，公司已将在利比亚首都的黎波里的业务减少到最低水平，但尚未从利比亚撤离员工，近海业务也仍在运行。

阿尔及利亚国有能源企业Sonatrach的一位消息人士周一称，该公司也已下令员工从利比亚撤回，因该国安全状况堪忧。

克里姆林宫周一称，总统普京已下令在俄罗斯与乌克兰接壤三个地区参加演习的部队返回常驻基地。但北大西洋公约组织(NATO)一名军官称，北约并未看到俄罗斯军队返回驻地的迹象。

周一公布的路透初步调查显示，美国5月16日止当周的商业原油库存料将再度增加100万桶，至纪录新高。此调查报告早于美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)各自的周度库存报告。(完)

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