国际油市：美国原油期货5月料录得月线上涨，受地缘政治风险推动

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加170万桶，但美国夏季驾驶季开局强劲，令汽油库存减少180万桶，远高于预期。

利比亚动荡局势加剧，因周四有关谁将负责领导该国的争论仍无定论。

乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。

据追踪油轮行踪的消息人士透露，伊朗5月原油出口在4月下降后恢复增长，高于11月临时协议所允许的水平。(完)

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