国际油市：美国原油期货扳回前日部分跌幅，因中国制造业数据良好

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
伊拉克周日警告称，谁购买通过从库尔德斯坦自治地区至土耳其一新管道出口的原油，就对谁采取法律行动，目前仍不清楚首批原油将运往何地。
周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，5月27日止当周基金经理加码美国原油期货和期权净多仓。
周五公布的一份路透对分析师调查显示，预计今年下半年布兰特原油价格会大幅下跌，因供应充足和需求不温不火会冲抵政治面的风险。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚/白云)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。