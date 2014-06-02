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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 08:42 BJT

国际油市：美国原油期货扳回前日部分跌幅，因中国制造业数据良好

伊拉克周日警告称，谁购买通过从库尔德斯坦自治地区至土耳其一新管道出口的原油，就对谁采取法律行动，目前仍不清楚首批原油将运往何地。

周五公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)5月石油产量已升至三个月高位，因安哥拉产量增加及伊拉克南部出口继续增长的影响盖过了利比亚动荡加剧。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，5月27日止当周基金经理加码美国原油期货和期权净多仓。

周五公布的一份路透对分析师调查显示，预计今年下半年布兰特原油价格会大幅下跌，因供应充足和需求不温不火会冲抵政治面的风险。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/许娜；审校 王兴亚/白云)
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