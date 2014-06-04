国际油市：美国原油期货小升至近103美元，因原油库存减少

7月布兰特原油 上涨0.08美元，至每桶108.90美元。

利比亚国有石油公司AGOCO表示，该国东部的Hariga石油港口周二仍关闭，因进行抗议的保安仍未拿到工资。

在原油价格跳涨而柴油获利下滑的双重夹击下，欧洲炼油企业在夏季需求高峰到来前将产能利用率下调近四分之一。

俄罗斯和乌克兰能源企业周二再次试图解决围绕天然气欠款的争端。此争端已威胁到俄罗斯对欧洲的天然气供应，并加剧俄罗斯与乌克兰和西方国家之间的政治冲突。

由英国政府部分持有的莱斯银行 已取消与石油巨头Rosneft 有关的15-20亿美元贸易融资交易，突显出西方银行业者对向俄罗斯交易提供融资愈发不安。

欧盟当局已要求保加利亚暂停为Gazprom 旗下South Stream地上天燃气管道工作，因此项目违反欧盟法规，而这恐将加剧俄罗斯与欧盟间的紧张局势。(完)

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