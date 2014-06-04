国际油市：美国原油期货小升至近103美元，因原油库存减少

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
7月布兰特原油 上涨0.08美元，至每桶108.90美元。
利比亚国有石油公司AGOCO表示，该国东部的Hariga石油港口周二仍关闭，因进行抗议的保安仍未拿到工资。
在原油价格跳涨而柴油获利下滑的双重夹击下，欧洲炼油企业在夏季需求高峰到来前将产能利用率下调近四分之一。
俄罗斯和乌克兰能源企业周二再次试图解决围绕天然气欠款的争端。此争端已威胁到俄罗斯对欧洲的天然气供应，并加剧俄罗斯与乌克兰和西方国家之间的政治冲突。
由英国政府部分持有的莱斯银行 已取消与石油巨头Rosneft 有关的15-20亿美元贸易融资交易，突显出西方银行业者对向俄罗斯交易提供融资愈发不安。
欧盟当局已要求保加利亚暂停为Gazprom 旗下South Stream地上天燃气管道工作，因此项目违反欧盟法规，而这恐将加剧俄罗斯与欧盟间的紧张局势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/许娜；审校 王兴亚/徐文焰)
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6
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