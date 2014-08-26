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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 09:14 BJT

国际油市：美国原油期货持于93美元上方，关注库存数据

美国军方周一表示，正在为采取军事行动打压叙利亚伊斯兰国势力做准备，不过官员警告称，美国目前在伊拉克进行有限度的空中打击，尚未决定是否扩大行动。

伊朗将原定11月3日的伦敦会议推迟三个月，为取消对该国石油行业的制裁留出时间，让外资企业有机会回来开发石油资源。

乌克兰周一指控俄罗斯派兵越境，为内战开辟新战场；这场战争席卷乌克兰东部，引发东西方出现苏联解体后最严重的危机，导致逾2,000人丧生。

国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)称，欧洲如果想使供应更加稳定，降低对俄罗斯的依赖，就需要加强能源战略，而且要为天然气支付更高的价格。

周一公布的路透初步调查显示，美国截至8月22日当周的商业原油库存料增加。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid Al-Falih称，计划在未来10年每年投资400亿美元，以稳定石油产能，并让天然气产量翻番。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫； 审校 徐文焰/郑茵)
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