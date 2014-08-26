国际油市：美国原油期货持于93美元上方，关注库存数据

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
美国军方周一表示，正在为采取军事行动打压叙利亚伊斯兰国势力做准备，不过官员警告称，美国目前在伊拉克进行有限度的空中打击，尚未决定是否扩大行动。
伊朗将原定11月3日的伦敦会议推迟三个月，为取消对该国石油行业的制裁留出时间，让外资企业有机会回来开发石油资源。
乌克兰周一指控俄罗斯派兵越境，为内战开辟新战场；这场战争席卷乌克兰东部，引发东西方出现苏联解体后最严重的危机，导致逾2,000人丧生。
国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)称，欧洲如果想使供应更加稳定，降低对俄罗斯的依赖，就需要加强能源战略，而且要为天然气支付更高的价格。
周一公布的路透初步调查显示，美国截至8月22日当周的商业原油库存料增加。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid Al-Falih称，计划在未来10年每年投资400亿美元，以稳定石油产能，并让天然气产量翻番。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王丽鑫； 审校 徐文焰/郑茵)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N