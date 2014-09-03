国际油市：美国原油期货从七个半月低位反弹，因美国制造业数据乐观

美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，且7月建筑支出强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。

数据点燃美国石油需求将增强的憧憬。本周稍早公布的中国和欧元区制造业数据均令人失望。

北海最重要的油田之一、日产量达20万桶的Buzzard油田可能将关闭停产至多一周时间，因运营商Nexen准备让一架钻井退休。这是重启该油田最新出现的耽搁。

投资者将关注美国石油协会(API)定于2030GMT公布的周度石油库存报告。根据周二公布的路透调查，截止8月29日当周的美国原油和油品库存预计均下滑，其中原油库存料减少100万桶。

更受关注的美国能源部下属能源资料协会(EIA)库存周报定于周四1500GMT出炉。因周一适逢美国公共假期，两份报告都推迟一天公布。

外界进一步施压美国议员取消持续十年的原油出口禁令。皇家荷兰/壳牌石油集团 主管周二表示，美国决策者应逐步取消出口禁令，这样将让全球能源体系和燃料价格较为稳定。

欧盟官员周二提议进行制裁，掐断俄罗斯企业的资金来源，以惩罚莫斯科在乌克兰内战中发挥的作用；乌叛军称，他们正在猛攻顿涅斯克机场，有可能夺得上周战势逆转以来的最大斩获。

俄罗斯8月石油产量增加，受助于俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 的凝析油产量提高，这表明目前为止俄罗斯的能源供应还未受到制裁措施的影响。(完)

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