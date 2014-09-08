国际油市：美国原油期货小涨，市场静候中国贸易数据

布兰特原油期货 跌0.13美元，至每桶100.69美元，盘初升至101美元，上周五结算价下跌1.01美元，至每桶100.82美元。这是布兰特原油在四周内第三周下跌。

乌克兰东部地区周六战火重燃并持续至周日，造成一名妇女死亡、至少四人受伤，乌克兰政府军与亲俄分离武装之间的停火协议达成不到两天便面临危险。

乌克兰总统波罗申科周日称，基辅在北约威尔士峰会上同意五个北约成员国向其提供武器和军事顾问的条款，但其中四个国家迅速否认达成这种协议。

阿拉伯国家联盟(Arab League)外长周日同意采取行动对抗伊斯兰国叛乱分子，并支持联合国安理会的决议，呼吁抑制对伊拉克和叙利亚对极端分子的武器和财务支持。

利比亚班加西和首都黎波里附近周日爆发冲突，造成至少15人死亡，令人担心该国可能败亡。(完)

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