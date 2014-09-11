国际油市：美国原油期货守在16个月低位附近，受需求忧虑拖累

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国汽油库增加240万桶，馏分油库存上升410万桶，分析师预估分别为下降15.7万桶和增加57.1万桶。

上周美国原油库存减少97.2万桶，至3.586亿桶，为1月31日以来最低。分析师原本预估减少110万桶。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存增加7.80万桶。

沙特阿拉伯对石油输出国组织(OPEC)表示，该国8月石油日产量减少40万桶。OPEC在报告中下调了今明两年对该组织原油需求的预估。

两名美国官员称，制裁计划拟禁止美国和欧洲企业与俄罗斯合作，在俄国境内北极地区、深海或页岩层进行原油勘探。这两名官员要求匿名，因制裁措施尚未公布。这些企业包括艾克森美孚(Exxon Mobil) 和BP Plc。

欧盟外交官表示，欧盟成员国的特使周三未能决定是否因俄罗斯武装干涉乌克兰内战而对其采取新制裁行动，将于周四开会进行讨论。

利比亚总理Abdullah al-Thinni周三表示，该国10月日均原油产量可能增长至100万桶，因为尽管仍有宗派暴力，但石油产业已经完全在政府控制之下。(完)

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