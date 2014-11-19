国际油市：美国原油跌向74美元，因沙特原油出口量上升

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
OPEC一个小成员国代表称，该组织需要在下周会议上把石油日产量减少至多100万桶。
美国取暖油需求可能会增加，因一场反常的寒流席卷美国，致使50个州的气温在周二全都降至冰点或更低。
利比亚国家石油公司周二表示，希望下周重启El Feel油田的石油生产。
美国石油协会(API)公布的数据显示，11月14日止当周美国原油库存增加370万桶，其中库欣库存增加了140万桶。
美国能源部下属能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布库存数据。路透调查访问的七名分析师平均预期，上周原油库存料下降80万桶。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/许娜；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。