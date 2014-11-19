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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 09:38 BJT

国际油市：美国原油跌向74美元，因沙特原油出口量上升

OPEC一个小成员国代表称，该组织需要在下周会议上把石油日产量减少至多100万桶。

美国取暖油需求可能会增加，因一场反常的寒流席卷美国，致使50个州的气温在周二全都降至冰点或更低。

利比亚国家石油公司周二表示，希望下周重启El Feel油田的石油生产。

美国石油协会(API)公布的数据显示，11月14日止当周美国原油库存增加370万桶，其中库欣库存增加了140万桶。

美国能源部下属能源资料协会(EIA)将于周三1530GMT公布库存数据。路透调查访问的七名分析师平均预期，上周原油库存料下降80万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/许娜；审校 徐文焰)
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